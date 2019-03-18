Нові iPad Air та iPad mini: Apple несподівано випустила оновлені iPad

До офіційної презентації Apple залишився ще тиждень, а купертинівці раптово оновили бюджетну лінійку iPad. На офіційному інтернет-магазині зявились нові нові iPad Air та iPad mini.

iPad Air

Новинка отримала 10,5-дюймовий дисплей роздільно здатністю 2224х1668 пікселів та коригуванням температури картинки True Tone. Планшет має сканер відбитків пальців та підтримує Apple Pencil першого покоління. Також він оснащений клавіатурою Smart Keyboard.

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Серцем iPad Air є новий фірмовий процесор Apple A12 (як в iPhone Xs Max і Xr).

Основна камера має роздільну здатність 8 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери — 7 Мп.

Нові iPad Air та iPad mini

Ціна iPad Air:

Модифікація із 64 ГБ вбудованого сховища оцінена у 499 доларів (13 400 гривень); Версія із 256 ГБ вбудованого сховища коштує 649 доларів (17 500 гривень); При цьому за iPad Air із Cellular (з можливістю підключення до стільникових мереж) із 64 ГБ теж треба заплатити 649 доларів (17 500 гривень); Модель із Cellular та 256 ГБ коштує 779 доларів (21 500 гривень).

iPad mini

Цей планшет зберіг таку ж діагональ, як у попередника, - 7,9 дюйма. Тепер він отримав також True Tone. Як і напарник, він працює на процесорі Apple A12 та має підтримку Apple Pencil першого покоління.

iPad mini зберіг діагональ 7,9 дюйма

Ціна iPad mini:

Модифікація з 64 ГБ пам’яті коштує 399 доларів (10 800 гривень); Модель із 256 ГБ оцінена у 549 доларів (14 800 гривень); iPad mini із 64 ГБ та Cellular теж коштує 529 доларів (14 800 гривень); А модель із Cellular та 256 ГБ оцінена у 679 доларів (18 300 гривень).

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