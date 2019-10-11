Нові чутки про бюджетний iPhone SE2: з'явились свіжі рендерні зображення

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Нові чутки про бюджетний iPhone SE2
Нові чутки про бюджетний iPhone SE2 / igeekphone.com

В мережі з'являється все більше чуток про нове покоління бюджетного смартфона від Apple – iPhone SE 2. Авторитетні інсайдери прогнозують вихід цього смартфона вже у наступному році.

Як передає видання Igeekphone, нові рендери зображень iPhone SE 2 дещо відрізняються від початкових фото.

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Як вже повідомлялось раніше, новий смартфон запозичить дизайн iPhone 8, тобто екран отримає доволі товсті рамки. Також мають додати фізичну фірмову кнопку Home з вбудованим сканером відбитків пальців Touch ID.

iPhone SE2:

Так може виглядати iPhone SE2

Що ще відомо? Згідно з новими витоками, новий смартфон отримає апаратну основу iPhone 11, зокрема процесор Apple A13 Bionic, яка буде працювати в парі з 3 ГБ оперативної пам'яті. Імовірно, iPhone SE 2 буде оснащений екраном діагоналлю 4,7 дюйма та роздільною здатністю 1334x750 пікселів.

Також, згідно з новим даними, основна камера разом зі світлодіодним спалахом буде розміщена на деякому підвищенні відносно площини задньої панелі.

Тож новинка отримає камеру з хорошою оптикою і буде знімати приблизно на одному рівні із цьогорічними флагманами.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Apple iPhone
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