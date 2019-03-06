Нові дані про приставку Xbox One S без оптичного приводу "засвітились" в мережі

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Xbox One S
Xbox One S / Фото з вільних джерел

За даними мережевих джерел, вже в квітні компанія Microsoft розпочне приймати попередні замовлення на оновлену версію приставки Xbox One S без оптичного приводу. Відзначимо, до магазинів Xbox One S All-Digital Edition потраплять лише в травні.

Як повідомляє The Verge, існує ймовірність, що Microsoft буде пропонувати новинку з набором попередньо встановлених ігор, причому покупці зможуть самостійно формувати такий список.

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Особливості. Очевидно, що Xbox One S All-Digital Edition зможе працювати тільки з цифровими копіями комп'ютерних ігор і підпісочним сервісом Xbox Game Pass.

Xbox One S
Стандартна версія консолі Xbox One S

Ціна. Зрозуміло, вартість новинки виявиться найнижчою серед сімейства Xbox One, та й, мабуть, серед всіх актуальних ігрових приставок восьмого покоління.

Очікується, що Microsoft Xbox One S All-Digital Edition буде випущена в усіх основних регіонах. Рекомендована вартість буде розкрита ближче до моменту офіційного анонсу.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Ігри Xbox Microsoft
Джерело: 24 Канал
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