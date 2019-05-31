Нові фото показують, що iPhone Xr 2019 позбудеться однієї з фішок

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Нові фото показують, що iPhone Xr 2019 позбудеться однієї з фішок
Нові фото показують, що iPhone Xr 2019 позбудеться однієї з фішок

Однією з переваг відносно бюджетного iPhone Xr користувачі називали його яскраві кольори. Однак, як показують свіжі рендерські фото, нове покоління цього iPhone вже не матиме таких яскравих кольорів.

В минулому році iPhone Xr був доступний у шести яскравих кольорах: кораловий, синій, червоний, жовтий, блакитний та чорний. Однак, як показують свіжі фото, iPhone Xr 2019 отримає класичні для Apple кольори: чорному, золотистому, сірому і червоному.

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Що ще відомо про iPhone Xr 2019. Він отримає 6,1-дюймовий OLED-екран з прямокутним вирізом. Основна камера отримає додатковий сенсор, який розмістять у квадратному модулі.

iPhone Xr 2019

iPhone Xr 2019

Iphone Xr Silver 2019
Iphone Xr Silver 2019

Iphone Xr Jet Black 2019
Iphone Xr Jet Black 2019

Iphone Xr Red 2019
Iphone Xr Red 2019

Роздільна здатність модулів становитиме по 12 Мп. Другий виконуватиме функцію телеоб'єктива з 2-кратним оптичним наближенням.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони iPhone Xr iPhone
Джерело: Техно 24
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