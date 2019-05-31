Нові фото показують, що iPhone Xr 2019 позбудеться однієї з фішок

Однією з переваг відносно бюджетного iPhone Xr користувачі називали його яскраві кольори. Однак, як показують свіжі рендерські фото, нове покоління цього iPhone вже не матиме таких яскравих кольорів.

В минулому році iPhone Xr був доступний у шести яскравих кольорах: кораловий, синій, червоний, жовтий, блакитний та чорний. Однак, як показують свіжі фото, iPhone Xr 2019 отримає класичні для Apple кольори: чорному, золотистому, сірому і червоному.

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Що ще відомо про iPhone Xr 2019. Він отримає 6,1-дюймовий OLED-екран з прямокутним вирізом. Основна камера отримає додатковий сенсор, який розмістять у квадратному модулі.

iPhone Xr 2019



Iphone Xr Silver 2019



Iphone Xr Jet Black 2019



Iphone Xr Red 2019

Роздільна здатність модулів становитиме по 12 Мп. Другий виконуватиме функцію телеоб'єктива з 2-кратним оптичним наближенням.

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