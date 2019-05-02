Нові iPhone отримають інноваційні засоби захисту

Компанія Apple отримала кілька патентів від управління США з патентів та торгових марок (USPTO). Зокрема, купертінівці зареєстрували кілька варіантів біометричної ідентифікації для мобільних пристроїв.

Що відомо про розробку? Як повідомляє USPTO, йдеться про нову систему сканування відбитків пальців. Як можна бачити на зображеннях, використовувати її "яблучна" імперія має намір в смартфонах iPhone замість звичного сенсора Touch ID.

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Запропоноване рішення передбачає застосування спеціальних електроакустичних перетворювачів, які змушують особливим чином вібрувати фронтальну панель апарату. За рахунок цього практично вся лицьова поверхня смартфона зможе виконувати функції дактилоскопічного сканера.



В нових iPhone сканер відбитків займатиме весь дисплей

Таким чином, Apple отримає можливість оснащувати нові моделі iPhone повністю безрамковий дисплеєм – залишати під екраном місце для традиційного датчика Touch ID вже не буде необхідності.

Коли з'являться перші iPhone з таким сканером? Заявки на патент були подані «яблучної» імперією ще у вересні 2016 року, а зареєстрована розробка 30 квітня нинішнього року. Про те, коли Apple планує задіяти нову технологію в комерційних апаратах, поки нічого не повідомляється.

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