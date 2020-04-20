Нові iPhone позбудуться фізичних портів зарядки: інсайдер

Першим мобільним пристроєм Apple з портом USB Type-C став iPad Pro. З тих пір користувачі не раз задавалися питанням, як скоро компанія перейде на універсальний інтерфейс для смартфонів відповідно до вимог Європарламенту. Але, за даними інсайдерів, компанія і в цей раз обере власний шлях "еволюції" фірмових гаджетів.

Мережевий інформатор Джон Проссер, що спеціалізується на продукції Apple, заявив у своєму твітері, що компанія не розглядає варіант випуску смартфона з USB Type-C.

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Швидше за все Apple віддасть перевагу повністю бездротовим рішенням замість апаратних роз'ємів.

I feel like I shouldn’t have to say this, but no — there’s absolutely not USB-C in iPhone 12.



Apple will go portless before they go USB-C. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

Подібну гіпотезу раніше висунув і авторитетний галузевий аналітик Мін-Чі Куо, наголосивши, що в 2021 році Apple цілком може уявити iPhone, у якого взагалі немає портів для кабелів.

Свого часу корпорація однією з перших відмовилася від використання CD-приводів в настільних комп'ютерах, прибрала класичний аудіороз'єм з смартфонів, і відмовилася від USB Type-A в ноутбуках. У зв'язку з цим інсайдери не виключають сценарію, при якому американська компанія першою випустить смартфон без єдиного порту.

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