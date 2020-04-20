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Нові iPhone позбудуться фізичних портів зарядки: інсайдер

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iPhone перейдуть на бездротову зарядку / Ubergizmo

Першим мобільним пристроєм Apple з портом USB Type-C став iPad Pro. З тих пір користувачі не раз задавалися питанням, як скоро компанія перейде на універсальний інтерфейс для смартфонів відповідно до вимог Європарламенту. Але, за даними інсайдерів, компанія і в цей раз обере власний шлях "еволюції" фірмових гаджетів.

Мережевий інформатор Джон Проссер, що спеціалізується на продукції Apple, заявив у своєму твітері, що компанія не розглядає варіант випуску смартфона з USB Type-C.

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Як заряджатимуться нові iPhone

Швидше за все Apple віддасть перевагу повністю бездротовим рішенням замість апаратних роз'ємів.

Подібну гіпотезу раніше висунув і авторитетний галузевий аналітик Мін-Чі Куо, наголосивши, що в 2021 році Apple цілком може уявити iPhone, у якого взагалі немає портів для кабелів. 

Свого часу корпорація однією з перших відмовилася від використання CD-приводів в настільних комп'ютерах, прибрала класичний аудіороз'єм з смартфонів, і відмовилася від USB Type-A в ноутбуках. У зв'язку з цим інсайдери не виключають сценарію, при якому американська компанія першою випустить смартфон без єдиного порту.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно iPhone Apple Смартфони
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