Нові iPhone позбудуться фізичних портів зарядки: інсайдер
Першим мобільним пристроєм Apple з портом USB Type-C став iPad Pro. З тих пір користувачі не раз задавалися питанням, як скоро компанія перейде на універсальний інтерфейс для смартфонів відповідно до вимог Європарламенту. Але, за даними інсайдерів, компанія і в цей раз обере власний шлях "еволюції" фірмових гаджетів.
Мережевий інформатор Джон Проссер, що спеціалізується на продукції Apple, заявив у своєму твітері, що компанія не розглядає варіант випуску смартфона з USB Type-C.
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Як заряджатимуться нові iPhone
Швидше за все Apple віддасть перевагу повністю бездротовим рішенням замість апаратних роз'ємів.
Подібну гіпотезу раніше висунув і авторитетний галузевий аналітик Мін-Чі Куо, наголосивши, що в 2021 році Apple цілком може уявити iPhone, у якого взагалі немає портів для кабелів.
Свого часу корпорація однією з перших відмовилася від використання CD-приводів в настільних комп'ютерах, прибрала класичний аудіороз'єм з смартфонів, і відмовилася від USB Type-A в ноутбуках. У зв'язку з цим інсайдери не виключають сценарію, при якому американська компанія першою випустить смартфон без єдиного порту.
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