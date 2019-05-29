Нові iPhone XI отримають неймовірну функцію: деталі

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Нові iPhone XI зможуть підключати до смартфона одразу дві пари бездротових навушників AirPods
Нові iPhone XI зможуть підключати до смартфона одразу дві пари бездротових навушників AirPods / Unsplash

В мережі з'явилися нові подробиці щодо iPhone XI. За даними ресурсу Macotakara, неанонсована функція подвійної потокової передачі аудіо дасть змогу підключати до смартфона одразу дві пари бездротових навушників AirPods.

Особливості нової функції. Як повідомляє 4PDA, обидві пари навушників зможуть діяти окремо: наприклад, перший користувач зможе прослуховувати музику, а другий – взаємодіяти з голосовим помічником на смартфоні.

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Які смартфони отримають нову функцію? Чи буде дана функція загальною для всієї оновленої лінійки або її будуть підтримувати тільки флагманські моделі, не уточнюється.

Дата презентації iPhone. Зауважимо, анонс Apple iPhone XI очікується у вересні 2019 року.

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Теги: Техно Ґаджети Смартфони Apple iPhone Новини Техно
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