Нові смарт-ваги від Huawei вміють не тільки визначати кілограми

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Смарт-ваги Yolanda Smart Body Fat Scalе
Смарт-ваги Yolanda Smart Body Fat Scalе / gizmochina.com

Китайська компанія Huawei представила свої власні розумні ваги, що отримали назву Yolanda Smart Body Fat Scale. Тож пристрій має ширший функціонал, ніж виміряння ваги.

Як передає ai-gizmochina, ваги отримали цілий ряд датчиків, призначених для відстеження фітнес-параметрів.

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Зокрема, новинка здатна аналізувати до 17 параметрів тіла, наприклад пульс у сані спокою, за яким можна проаналізувати стан здоров'я користувача.

Yolanda Smart Body Fat Scale

Ціна дуже доступна

Yolanda Smart Body Fat Scale також підтримують Wi-Fi і Bluetooth, тож можуть автоматично відправляти інформацію в хмару або на смартфон.

Також підтримуються профілі для декількох користувачів.

Ціна. Вартість новинки становить 99 юанів – це близько 13 доларів або 400 гривень.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Huawei
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