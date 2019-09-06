Нові смарт-ваги від Huawei вміють не тільки визначати кілограми
Китайська компанія Huawei представила свої власні розумні ваги, що отримали назву Yolanda Smart Body Fat Scale. Тож пристрій має ширший функціонал, ніж виміряння ваги.
Як передає ai-gizmochina, ваги отримали цілий ряд датчиків, призначених для відстеження фітнес-параметрів.
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Зокрема, новинка здатна аналізувати до 17 параметрів тіла, наприклад пульс у сані спокою, за яким можна проаналізувати стан здоров'я користувача.
Ціна дуже доступна
Yolanda Smart Body Fat Scale також підтримують Wi-Fi і Bluetooth, тож можуть автоматично відправляти інформацію в хмару або на смартфон.
Також підтримуються профілі для декількох користувачів.
Ціна. Вартість новинки становить 99 юанів – це близько 13 доларів або 400 гривень.
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