Нові зрушення: Microsoft повернула у продаж ноутбуки Huawei

Компанія Microsoft опублікувала офіційний звіт щодо співпраці з китайським вендором Huawei. Після детального дослідження нових законодавчих актів американської влади, редмондці прийняли рішення відновити продажі ноутбуків китайського виробника.

Повернення ноутбуків Huawei в Microsoft Store. "Ми провели аналіз нових вимог і продовжуємо реагувати на низку складнощів, викликаних недавнім включенням Huawei в список організацій, на які накладено експортні обмеження Міністерства торгівлі США. За результатами проведеного аналізу, було прийнято рішення відновити продаж наявних запасів техніки Huawei в Microsoft Store", – йдеться в звіті Microsoft.

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Ціна ноутбуків. На сайті Microsoft Store знову можна придбати Huawei MateBook X Pro за 1 499 доларів (близько 39 600 гривень), MateBook D – за 999 доларів (близько 26 400 гривень), а MateBook 13 з процесорами Intel Core i5 і Core i7 – за 999 доларів (близько 26 400 гривень) і 1 299 доларів (близько 34 300 гривень) відповідно.

Оновлення програмного забезпечення. Крім того, в компанії оголосили, що власники пристроїв Huawei і далі будуть отримувати оновлення програмного забезпечення Microsoft, тому нинішнім і майбутнім користувачам нема про що хвилюватися.

Ми як і раніше прагнемо підтримувати якість клієнтського сервісу на високому рівні. Наш попередній аналіз рішення Міністерства торгівлі США по Huawei показав, що ми можемо і далі пропонувати оновлення ПЗ Microsoft власникам пристроїв Huawei,

– відзначили в Microsoft.

За наявною інформацією, вже в липні Huawei може представити новий ноутбук на Windows.

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