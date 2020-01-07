Нових літій-сірчаних батарей вистачить на п'ять днів роботи смартфона

Батареї з літію та сірки в п'ять разів енергомісткіші, ніж звичайні літій-іонні, але їх термін служби значно коротший. Міжнародна команда дослідників придумала нову архітектуру літій-сірчаного акумулятора, яка дозволить використовувати їх в портативних пристроях, таких, як смартфони.

Головною проблемою, що стоїть на шляху поширення літій-сірчаних батарей є занадто велика місткість сірчаного електрода, пояснюють вчені з Університету Монаш в Австралії. Через це електрод руйнується, пише EurekAlert.

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Зокрема, псується вуглецева матриця, що відповідає за доставку електронів до ізоляційної сірки, а також полімерна сполучна речовина, яка утримує ці два матеріали разом. Продуктивність батареї традиційної схеми швидко знижується.

Рішення проблеми

Команда вчених вирішила дати "часткам сірки зітхнути вільніше". Нова батарея містить звичайний сполучний агент, але виготовлений іншим способом. Він формує надміцні зв'язку між вуглецевою матрицею і частинками сірки, але залишає місце для розширення батареї під час заряду.

Випробування показали результати, які вселяють надію: під час більш ніж 200 циклів акумулятор зберігав ефективність заряду/розряду на рівні 99%. Розробники наголосили, що це найкращий результат на сьогодні для таких містких електродів.

Застосування

У смартфоні така батарея могла б тримати заряд протягом п'яти днів, а електромобілю забезпечила б запас ходу понад 1000 км. У новому році її випробують і в електромобілях, і в сховищах сонячної енергії.

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