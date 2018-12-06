Новим директором Київстару став Олександр Комаров: що про нього відомо

Мобільний оператор Київстар офіційно очолив Олександр Комаров. Останні кілька місяців він був виконувачем обов’язків президента компанії.

Про це пише LIGA.net.

На посаду Комаров перейшов у липні цього року, коли пост покинув Петро Чернишов. Весь цей час Комаров поєднував цю посаду з роботою СЕО Beeline Казахстан.

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"Я впевнений, що Київстар буде не тільки утримувати позицію лідера, а й встановлювати нові, високі стандарти інновацій та обслуговування клієнтів в майбутньому", – заявив новий очільник.

Що відомо про Олександра Комарова

Олександр Комаров народився у Києві. Він навчався у Київському КПІ. А по закінченню працював в українському рекламному секторі та очолював кілька рекламних холдингів.

З 2013 року працював у компанії Beeline Казахстан. Раніше Комаров заявляв, що коли офіційно очолить пост директора, то покине роботу в Казахстані.

"Україна – це те місце, де я народився і почав свою кар'єру, тому я неймовірно пишаюся можливістю повернутися в Київстар в якості президента на постійній основі", – сказав Комаров.

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