Новим фільмом за мотивами гри Call of Duty займеться сценарист "Чорної Пантери"

Компанія Activision Blizzard Studios активно працює над сиквелом для фільму Call of Duty. І в мережі з’явилась інформація щодо того, хто стане сценаристом нової стрічки.

Про це повідомляє Variety.

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Для фільму поки ще не підібрали акторів, проте компанія визначилася з тим, хто напише сценарій до стрічки. Новим сценаристом сиквела Call of Duty стане Джо Роберт Коул, який відомий своєю роботою над стрічкою "Чорна Пантера".

Трейлер фільму "Чорна Пантера" – дивіться відео

Окрім того, раніше Blizzard найняла режисера Стефано Солліму. Серед відомих робіт Солліми бойовик "Вбивці 2. Проти всіх" і серіал "Гомморра". Окрім того, режисер вже визначився із претендентами на головну роль у новому фільмі за мотивами шутера Call of Duty, ними стали Том Харді та Кріс Пейн. Щоправда, переговори з акторами ще не почалися.

Відзначимо, Blizzard запланувала початок зйомок сиквела Call of Duty на 2019 рік.

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