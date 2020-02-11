Новітня EMUI 11 з'явиться на флагманах Huawei

Не всі смартфони найпопулярніших світових брендів отримали Android 10, однак Google вже тестує наступну версію своєї операційки. Саме на базі Android 11 буде побудована нова оболонка EMUI 11. У мережі з'явився неофіційний перелік смартфонів Huawei, які її отримають.

Якщо вірити прогнозам мережевих інформаторів, оновитися до нової прошивки EMUI 11 незабаром після її релізу зможуть користувачі низки моделей Huawei, повідомляє Gizchina.

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Які телефони Huawei отримають EMUI 11

Нову оболонку на базі чергової версії Android отримають:

Huawei Mate 30 та Mate 30 Pro;

Huawei Mate 30 RS Porsche Design;

Huawei Mate 20 та Mate 20 Pro;

Huawei Mate 20 X (включаючи 5G-версію);

Huawei Mate 20 Porsche RS і Mate X.

Цікаво, що до списку також увійшли апарати Huawei P-серії: P40, P40 Pro, P30 і P30 Pro. У лінійці nova, за наявною інформацією, оновляться всі гаджети лінійок nova 5 і nova 6.

Свіжу прошивку на базі Android 11 також приписують смартфонам суббренду Huawei – Honor.

Які телефони Honor отримають EMUI 11

Так, її отримають наступні моделі:

Honor V30 та V30 Pro;

Honor V20;

Honor 20 і 20 Pro;

Honor 20С;

Honor 20 Youth Edition;

Honor9X та 9X Pro.

Варто зазначити, що наведений перелік смартфонів ще не підтверджений виробниками і базується на дорожній карті попередніх оновлень ПЗ різних моделей китайських вендорів. Очікується, що Huawei представить EMUI 11 у другій половині 2020 року.

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