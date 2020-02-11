24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Новітня EMUI 11 з'явиться на флагманах Huawei

61 Читать новость на русском
Смартфони, які отримають EMUI 11 / gizchina

Не всі смартфони найпопулярніших світових брендів отримали Android 10, однак Google вже тестує наступну версію своєї операційки. Саме на базі Android 11 буде побудована нова оболонка EMUI 11. У мережі з'явився неофіційний перелік смартфонів Huawei, які її отримають.

Якщо вірити прогнозам мережевих інформаторів, оновитися до нової прошивки EMUI 11 незабаром після її релізу зможуть користувачі низки моделей Huawei, повідомляє Gizchina.

Цікаво: 5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень

Які телефони Huawei отримають EMUI 11

Нову оболонку на базі чергової версії Android отримають:

  • Huawei Mate 30 та Mate 30 Pro;
  • Huawei Mate 30 RS Porsche Design;
  • Huawei Mate 20 та Mate 20 Pro;
  • Huawei Mate 20 X (включаючи 5G-версію); 
  • Huawei  Mate 20 Porsche RS і Mate X.

Цікаво, що до списку також увійшли апарати Huawei P-серії: P40, P40 Pro, P30 і P30 Pro. У лінійці nova, за наявною інформацією, оновляться всі гаджети лінійок nova 5 і nova 6.

Свіжу прошивку на базі Android 11 також приписують смартфонам суббренду Huawei –  Honor.

Які телефони Honor отримають EMUI 11

Так, її отримають наступні моделі:

  • Honor V30 та V30 Pro;
  • Honor V20; 
  • Honor 20 і 20 Pro;
  • Honor 20С;
  • Honor 20 Youth Edition; 
  • Honor9X та 9X Pro.

Варто зазначити, що наведений перелік смартфонів ще не підтверджений виробниками і базується на дорожній карті попередніх оновлень ПЗ різних моделей китайських вендорів. Очікується, що Huawei представить EMUI 11 у другій половині 2020 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
45530
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei Honor
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 1027
10 лютого 08:05 10 українських стартапів, які перетворились в успішні та прибуткові проєкти
Ірина Полицька 1651
9 лютого 22:10 Огляд смартфона Vivo Nex 3: потужний безрамковий флагман, який здатен дивувати
Михайло Года 1770
8 лютого 22:04 Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу
Михайло Года 3396
7 лютого 18:30 Українка, яка торкнулась неба: біографія астронавтки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
Михайло Года 591
Новини
Більше новин
Залиште відгук