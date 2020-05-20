Новий суперкомп'ютер Microsoft увійшов до п'ятірки найпотужніших на планеті

Компанія Microsoft оголосила про закінчення розробки нового суперкомп'ютера на базі хмарного сервісу Azure у співпраці з OpenAI, засновниками якого є Ілон Маск та Сем Альтман. Завдяки спільній роботі компаній обчислювальний комплекс увійшов до п'ятірки найбільш продуктивних машин сучасності. Тепер з його допомогою будуть тренувати моделі на базі штучного інтелекту, вимогливі до системних ресурсів.

Специфікації новинки, побудованої на базі хмари Azure, включають більш 285 000 процесорних ядер і 10 000 графічних процесорів, а пропускна здатність мережі для кожного GPU-сервера досягає 400 Гбіт/с, повідомили у Microsoft.

Не пропустіть Штучний інтелект передбачає COVID-19 за чотирма симптомами: наскільки ефективний результат

Згідно з відкритими даними всесвітнього рейтингу TOP 500, суперкомп'ютер Microsoft зайняв п'яту сходинку у світовій ієрархії найпродуктивніших апаратних рішень. Він призначений для тренування ШІ-алгоритмів нового покоління, яким потрібні значні обчислювальні ресурси.

Що особливого у мейнфреймі від Microsoft

На відміну від класичного підходу з тренування невеликих вузькоспеціалізованих моделей, нова концепція передбачає навчання великих нейромереж. За словами розробників, саме такий тип алгоритму точніше розуміє нюанси мови, граматику, концепцію й контекст, завдяки чому може використовуватися відразу для декількох завдань.

Як приклад Microsoft навела підведення підсумків довгих виступів, модерацію чату в онлайн-іграх і навіть створення програмного коду за результатами пошуку на GitHub. Ключова умова для успішного навчання нейромережі – наявність продуктивної апаратної платформи.

Цікаво Новий витік з Apple: відомо як виглядатиме пристрій, що замінить iPhone

Представники Microsoft відзначили, що розробка нового суперкомп'ютера для OpenAI – перший крок на шляху до того, щоб зробити наступне покоління масивних ШІ-моделей та інфраструктуру, необхідну для їх навчання, доступними широкому колу організацій та розробників у всьому світі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно