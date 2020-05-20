Новий витік з Apple: відомо як виглядатиме пристрій, що замінить iPhone

У мережу просочилася нова інформація про те, як буде називатися, виглядати і що буде вміти новий пристрій Apple, який з часом витіснить айфони. Також з'явилися дані про те, що Apple може анонсувати окуляри доповненої реальності як свій новий перспективний продукт вже у 2020 році.

Внутрішня інформація про окуляри доповненої реальності Apple стала публічною завдяки Йону Проссеру, який порівняно недавно став вести свій технологічний блог, але вже завоював довіру точними прогнозами і цікавими подробицями, пише Apple Insider. Проссер стверджує, що бачив відео прототипу AR/VR-окулярів від Apple і дізнався на диво багато деталей.

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Яким буде новий пристрій Apple

По-перше, у продукту вже є назва. Якщо вірити Проссеру, пристрій буде називатися без премудростей – Apple Glass. Виглядатиме він як звичайна пара окулярів, а коштувати буде від 499 доларів. Компанія представить їх досить скоро – або в четвертому кварталі 2020 року, або на початку 2021 року. Очевидно, компанія чекає закінчення пандемії, щоб показати пристрій наживо. Придбати окуляри можна буде приблизно через рік після презентації – в кінці 2021 року або на початку 2022 року.

У цьому прогноз Проссера збігається з думкою іншого блогера і аналітика Ко Мінчі, який недавно писав, що AR-окуляри Apple ми побачимо в 2022 році.

Інші деталі розробки Apple

Також Проссер стверджує, що всі дані від окулярів обробляються на айфоні і порівнювати їх варто з першим поколінням Apple Watch, які володіли схожим функціоналом. Швидше за все, це означає, що окуляри повинні бути постійно підключені до iPhone і що у них не буде самостійного інтернет-з'єднання та обчислювального центра.

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Заряджатися окуляри будуть завдяки безпровідному стандарту на спеціальній стійці. Оправа буде виконана з пластику. З міркувань захисту приватності ніякої камери у пристрої не буде – Apple не хоче повторювати помилки Google Glass.

Зате на правому склі є лідар, приблизно такий же, як у iPad Pro. Інформація виводиться на обидві лінзи, нею можна керувати жестами, маніпулюючи руками перед окулярами. Модифікації окулярів для сонячної погоди поки не передбачено.

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