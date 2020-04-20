Новий апдейт Windows 10 "зламав" систему у деяких користувачів

Компанія Microsoft напередодні оголосила про зниження кількості оновлень Windows 10, пообіцявши випускати лише важливі "заплатки", пов'язані з безпекою. Але, як з'ясувалося, всіх проблем з апдейтами операційки цей крок повністю не вирішив: після встановлення нового патча KB4549951 деякі користувачі зіткнулися з неприємними наслідками, включно із сумнозвісним "синім екраном смерті".

Незабаром після виходу оновлення на офіційному форумі Microsoft почали з'являтися скарги на виникнення різних помилок (0x800f0831, 0x8007000d, 0x800f081f, 0x80073701 та інших), які зазвичай означають, що Центру Windows Update не вдається отримати доступ до встановлених файлів, розповідає Mspoweruser.

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Інші проблеми після оновлення

Також користувачі окрім BSOD, стикнулися з низькою продуктивністю ПК й відсутністю з'єднання по Bluetooth та Wi-Fi. Деякі власники комп'ютерів і зовсім зіткнулися з проблемами ще на етапі інсталяції оновлень.

Я помітив, що після встановлення оновлення KB4549951 я отримую BSOD з помилкою KERNEL MODE HEAP CORRUPTION щоразу, коли я намагаюся зробити щось на комп'ютері. Я трохи поекспериментував і зауважив, що саме оновлення було причиною несправності – все інше начебто добре,

– сказано в одному з відгуків в Центрі зворотного зв'язку Microsoft.

Крім того, в мережі почали з'являтися повідомлення про непрацездатність мікрофонів, камер і навіть вбудованого антивірусного сканера Microsoft Defender після встановлення патча.

Варто відзначити, що з помилками зіткнулися не всі користувачі. Microsoft ще не визнала наявність проблем – як тимчасовий захід "постраждалим" рекомендується видалити оновлення вручну, а якщо це неможливо, то перевстановити операційну систему.

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