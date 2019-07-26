Новий Apple MacBook Pro стане найдорожчим ноутбуком в історії компанії

Одразу кілька мережевих джерел повідомили нові деталі про нову модель ноутбука Apple MacBook Pro із 16-дюймовим дисплеєм. Новинка стане найпродуктивнішим і водночас найдорожчим лептопом компанії за всю історію лінійки.

За даними порталу WCCFtech з посиланням на постачальників комплектуючих, залізо неанонсованого 16-дюймового MacBook Pro буде потужнішим, ніж в сучасних моделях, а ціна – значно вище, ніж у лептопів поточного покоління.

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Ціна. На сьогодні вартість MacBook Pro стартує з позначки 2 399 доларів (близько 61 200 гривень), а на полиці магазинів новинка надійде з цінником 3 000 доларів (близько 76 500 гривень) за базову конфігурацію.

Основні характеристики. Збірка нового флагманського ноутбука буде здійснюватися компаніями Quanta і Hon Hai (Foxconn). Очікується, що замість OLED-дисплея буде використовуватися IPS-матриця з роздільною здатністю 3072х1920 пікселів виробництва компанії LG.

Для порівняння, 15,4-дюймовий екран актуального MacBook Pro має роздільну здатність 2880х1800 точок. Детальні технічні характеристики новинки поки невідомі.

Дата виходу. Імовірно Apple може представити оновлену лінійку ноутбуків в жовтні одночасно з 13,3-дюймовим MacBook Air.

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