Презентація iPhone 11: найсмішніші меми з мережі

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Презентація iPhone 11 – меми про новий iPhone 11
Презентація iPhone 11 / Фото з вільних джерел

10 вересня компанія Apple провела свою традиційну осінню презентацію, на якій представила нові iPhone 11. Ще до офіційного анонсу через свій дизайн смартфони стали об'єктом глузувань в мережі.

Журналісти Техно 24 зібрали для вас найцікавіші меми з мережі.

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Що відомо про нові iPhone 11? Нагадаємо, Apple анонсувала три нових смартфони: iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.

Базова версія iPhone 11 Pro отримала 5,8-дюймовий екран, Max-модифікація може похизуватися розміром дисплея 6,5 дюйма. Натомість "бюджетна" версія iPhone 11 отримає діагональ 6,1-дюйма.

Всі новинки працюють на новому процесорі A13 у парі з 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті. Розмір вбудованого сховища різний для кожної моделі: у iPhone 11 він стартує з 64 ГБ, для старших версій – з 128 ГБ.

Що стало причиною насмішок користувачів? Старші моделі отримали потрійний модуль камери, а молодша подвійний, який розмістився на квадратному виступі на задній панелі. Саме він і став предметом насмішок користувачів у мережі.

 

Зауважимо, у продаж нові iPhone 11 надійдуть вже 20 вересня.

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Теги: Техно Apple iPhone 11 Новини Техно Смартфони
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