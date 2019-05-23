Новий дизайн iPhone підтверджують фото чохлів

Схоже, майбутні новинки від Apple, які зараз фігурують під назвами iPhone XI і iPhone XI Max, справді отримають квадратний модуль камери. Це підтверджують і зображення чохлів, що опублікував популярний інсайдер Бен Гескін.

Він переконує, що ці чохли призначені для iPhone, які компанія має представити восени.

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Що відомо про камеру. У цьому квадратному модулі, за чутками, інженери мають розмістити потрійну камеру. Про її характеристики поки нічого невідомо.

При цьому бюджетніша версія – iPhone XIr (iPhone 11) буде оснащена подвійною камерою. Смартфон теж матиме квадратний модуль, адже там же буде розміщений LED-спалах. Роздільна здатність модулів становитиме по 12 Мп. Другий виконуватиме функцію телеоб'єктива з 2-кратним оптичним наближенням.

Обидві майбутні новинки отримають новий чіпсет Apple A13 Bionic, побудований за 7-нанометровим техпроцесом.

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