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Facebook Messenger отримає новий дизайн: що зміниться

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Новий дизайн Facebook Messenger / gizchina.com

Компанія Facebook провела редизайн свого фірмового месенджера, що має однойменну назву – Facebook Messenger. З найбільш очевидних змін – інженери прибрали вкладку Discover, в якій відображалися доступні гри і чатбот.

Як пише TechCrunch, вперше про новий дизайн месенджера заявили у серпні 2019 року.

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Схоже, редизайн відбувається в рамках масштабного проєкту Facebook щодо зміни зовнішнього вигляду соцмережі. Деякі користувачі вже мають змогу тестувати новий дизайн Facebook. А для усіх користувачів оновлення має бути доступним вже до кінця року.

Новий дизайн Facebook Messenger

Новий дизайн Facebook Messenger

Facebook Messenger: що нового

Чатбот, ігри і бізнес-профілі хоч і зникли з головної сторінки, але їх можна знайти через пошук на головному екрані, через переходи з програми Facebook і при натисканні на рекламу.

На головному екрані винесли два розділи:

  • Chats
  • People

Новий дизайн свідчить, що Facebook хоче спростити дизайн програми, та зробити акцент на історіях і візуальній комунікації користувачів.

Facebook Messenger

На головній сторінці Facebook Messenger будуть лише два розділи 

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Інтернет
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