Новий додаток Microsoft дозволить здійснювати дзвінки без смартфона

Додаток Microsoft Your Phone дає змогу об'єднати Android-смартфон та ПК під управлінням Windows 10 в єдину екосистему. Оновлена версія сервісу отримала незвичну функцію, яка дозволяє здійснювати дзвінки із десктопа.

Інсайдер під псевдонімом Ajith поділився скріншотами нової версії додатка в Twitter.

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Деталі про нову функцію. Судячи з опублікованих зображень, в Windows-версії My Phone з'явиться нова вкладка "Дзвінки". З комп'ютера можна вести пошук по контактам, дзвонити і приймати дзвінки – для цього необхідно дати відповідний дозвіл додаткам для Android.

Your Phone app with Calls & dialer support, I can confirm it is working. pic.twitter.com/gpLU8ogXlw — Ajith (@4j17h) September 7, 2019

Що відомо про My Phone? Додаток дає змогу відслідковувати на екрані ПК повідомлення і текстові повідомлення, що приходять на смартфон. Функціональність програми доступна користувачам Windows 10, версія ОС ґаджета повинна бути не нижче Android 7.0.

Про можливість робити дзвінки з комп'ютера за допомогою My Phone повідомлялося і раніше, але знімки нового інтерфейсу з'явилися в мережі тільки зараз.

Дата релізу нової функції. Версія додатка з новою функцією знаходиться в стадії інсайдерського бета-тестування, дата релізу апдейта буде оголошена пізніше.

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