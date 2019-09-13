Новий додаток Microsoft дозволить здійснювати дзвінки без смартфона

301 Читать новость на русском
Новий додаток Microsoft дозволить здійснювати дзвінки без смартфона
Новий додаток Microsoft дозволить здійснювати дзвінки без смартфона / unsplash

Додаток Microsoft Your Phone дає змогу об'єднати Android-смартфон та ПК під управлінням Windows 10 в єдину екосистему. Оновлена версія сервісу отримала незвичну функцію, яка дозволяє здійснювати дзвінки із десктопа.

Інсайдер під псевдонімом Ajith поділився скріншотами нової версії додатка в Twitter.

Читайте також: 7 корисних сервісів у Viber

Деталі про нову функцію. Судячи з опублікованих зображень, в Windows-версії My Phone з'явиться нова вкладка "Дзвінки". З комп'ютера можна вести пошук по контактам, дзвонити і приймати дзвінки – для цього необхідно дати відповідний дозвіл додаткам для Android.

Що відомо про My Phone? Додаток дає змогу відслідковувати на екрані ПК повідомлення і текстові повідомлення, що приходять на смартфон. Функціональність програми доступна користувачам Windows 10, версія ОС ґаджета повинна бути не нижче Android 7.0.

Про можливість робити дзвінки з комп'ютера за допомогою My Phone повідомлялося і раніше, але знімки нового інтерфейсу з'явилися в мережі тільки зараз.

Дата релізу нової функції. Версія додатка з новою функцією знаходиться в стадії інсайдерського бета-тестування, дата релізу апдейта буде оголошена пізніше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
У "Слузі народу" пояснили, чому вперше не зібрали більшість для голосування
сьогодні
8369
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки Смартфони Android Windows 10 Microsoft
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 корисних сервісів у Viber
12 вересня 21:07 7 корисних сервісів у Viber
1055
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
12 вересня 10:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 8202
Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
11 вересня 17:31 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
1663
Презентація iPhone 11: найсмішніші меми з мережі
11 вересня 13:08 Презентація iPhone 11: найсмішніші меми з мережі
2358
Презентація Apple 2019: що представила компанія
10 вересня 20:01 Презентація Apple 2019: що представила компанія
1139
Новини
Більше новин
Залиште відгук