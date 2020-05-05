Новий додаток може "копіювати" фізичні об’єкти та вставляти їх у Photoshop

Французький розробник Сиріл Діане представив оригінальний проєкт додатка, що може копіювати фізичні об'єкти. Далі ці об'єкти можна перемістити на інший пристрій у у цифровому форматі.

Діане вже виклав код своєї розробки на GitHub. Тож всі охочі можуть ним скористатись і самостійно відредагувати цей код.

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Як працює додаток

Робота застосунку базується на технології доповненої реальності (AR). Програма копіює фізичний об'єкт за допомогою камери.

Як видно на відео, що опублікував розробник, камера смартфона фіксує предмет, зберігає їхні відокремлені від тла зображення на екрані, а потім передає його на програму Photoshop на ноутбуці.

Як пояснив розробник, для досягнення такого ефекту його програма складається з кількох частин. Одна за допомогою машинного навчання відокремлює захоплений камерою об’єкт від його тла, інша – фіксує мить, коли камера смартфона наведена на екран ноутбука. На копіювання об'єкта програма витрачає 2,5 секунди, а на його вставлення – 4 секунди. При цьому Діане планує пришвидшити цей процес.

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