Новий флагманський смартфон Redmi K20 вже доступний для замовлення

Новий флагманський смартфон від Xiaomi – Redmi K20 – мають офіційно представити 28 травня. При цьому новинку вже можна попередньо замовити. Користувачі мають заплатити аванс – 15 доларів.

Як пише ixbt.com, Redmi K20 можна попередньо замовити на території Китаю.

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Користувач повинен заплатити аванс – 15 доларів – і може бути впевнений, що йому гарантовано дістанеться новинка у день офіційного продажу.

Redmi K20 вже можна замовити, але лише у Китаї

Чим цікавий Redmi K20. За попередніми даними, новинка отримає безрамковий дисплей без вирізів під фронтальну камеру. Це буде 6,39-дюймови AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD +. Він працюватиме на базі нового топового процесора Snapdragon 855. Що стосується камери, то вона буде потрійною: 48 Мп (f / 1.7), 13 Мп (f / 2.4) та 8 Мп (f / 2.4).

Ціна. За чутками, вартість Redmi K20 буде в межах 289 – 578 доларів (близько 7 600 – 15 200 гривень).

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