Новий гаджет Xiaomi вбиває 99,99% бактерій на овочах і фруктах

Компанія Xiaomi представила на своєму майданчику колективного фінансування портативний пристрій, який використовується для очищення овочів і фруктів. Прилад потрібно занурити у воду з продуктами, для видалення бактерій і пестицидів.

Як працює прилад

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Згідно з офіційною заявою, новий гаджет Xiaomi використовує технологію високоенергетичної іонної очистки. Це означає, що під дією генератора вода розпадається на гідроксид-іони та іони водню. В результаті реакції окислення під час з'єднання гідроксид-іону з хлором у воді – бактерії гинуть.

Простіше кажучи, очищувач фруктів і овочів використовує простий хімічний процес, який вбиває будь-які шкідливі речовини на поверхні продуктів, не псуючи овочі і фрукти. Офіційно заявлено, що пристрій знищує бактерії з ефективністю 99,99%.



Прилад знищує 99,9% мікробів

Характеристики та ціна

Очищувач фруктів і овочів Xiaomi працює від акумулятора місткістю 4 400 мАг і підтримує бездротову зарядку. На одній зарядці його можна використовувати близько 35 разів. Гаджет відповідає ступеню захисту IPX7.

Ціна пристрою становить близько 28 доларів.

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