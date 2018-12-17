Новий Huawei P30 отримає дизайн, як у дешевих смартфонів Xiaomi

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Новий Huawei P30 отримає дизайн, як у дешевих смартфонів Xiaomi
Новий Huawei P30 отримає дизайн, як у дешевих смартфонів Xiaomi / Hudson Institute

В мережі з’явилися нові подробиці про майбутні флагманські смартфони Huawei P30 та P30 Pro, які компанія поки не представила офіційно. Фото чохлів на новинку опублікував ресурс SlashLeaks, який спеціалізується на зборі різноманітних витоків.

Про це повідомляє Ferra.

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Відзначимо, що на деяких зображеннях показані і самі смартфони. У дизайні задньої сторони смартфонів невловимо прослизають риси бюджетних моделей Xiaomi, наприклад, Redmi Note 5.

Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5

Huawei P30
Чохол нового смартфона Huawei P30

Згідно з більш ранніми витоками, Huawei P30 Pro отримає навіть не потрійну, а чотири модулі основної камери і потужний спалах збоку. А його "молодший брат" – Huawei P30 – отримає потрійний модуль основної камери.

Huawei P30
Huawei P30 отримає потрійну основну камеру

Якщо раніше повідомлялося про екран з точковим вирізом під фронтальну камеру, то потім інформатори схилилися до каплевидного вирізу.

 

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Теги: Техно Смартфони Huawei Xiaomi
Джерело: Техно
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