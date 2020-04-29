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Новий Huawei P Smart отримає сервіси Google, три камери і NFC

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Рендер

Перелік новинок Huawei готується поповнити смартфон P Smart (2020) – завдяки інсайдерській публікації, рендери і характеристики пристрою опинилися в інтернеті ще до офіційної презентації.

Однією з головних особливостей апарату стане підтримка звичних користувачам ОС Android сервісів Google з коробки, повідомляє Gizmochina.

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Характеристики смартфона

За даними мережевих джерел, ґаджет отримає 6,21-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і каплевидним вирізом під фронтальну 8-мегапіксельну камеру. "Серцем" пристрою стане восьмиядерний процесор Kirin 710F, обсяг оперативної і вбудованої пам'яті складе 4 і 128 ГБ відповідно. Розширити внутрішній накопичувач можна буде за допомогою карти microSD.


Схоже, що нічого нового в дизайні Huawei P Smart (2020) очікувати не слід

На тильній стороні пристрою розміститься блок основної камери, представлений трьома сенсорами з роздільною здатністю 13 (f/2.0), 2 і 2 Мп (датчик глибини). За автономність Huawei P Smart (2020) буде відповідати вбудований акумулятор місткістю 3400 мАг. Апарат отримає модуль NFC для безконтактних платежів і встановлені сервіси Google.

Ціна

Передбачувана вартість новинки складе від 200 до 220 євро. Презентація пристрою, як стверджують інсайдери, відбудеться в травні поточного року.

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Автор: Михайло Года
Теги: Huawei Новини Техно Техно Смартфони
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