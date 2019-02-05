Новий інцидент на МКС: станція втратила 11 літрів води

1402 Читать новость на русском
Новий інцидент на МКС
Новий інцидент на МКС / DR

На Міжнародній космічній станції стався витік води. Це трапилось через невдале технічне обслуговування туалетної системи в американському модулі орбітальної станції.

Як повідомляє NASASpaceFlight, екіпаж намагався встановити нову систему збору сечі (UTS). Тож астронавти спробували перенаправити силовий кабель і прибрати стіни туалету. Та це призвело до витоку рідини - питна вода почала потрапляти у внутрішній простір МКС.

Читайте також: Ілон Маск продемонстрував новий ракетний двигун Raptor: видовищне відео

Ускладнювала проблему невагомість – вода просто літала у повітрі. Тож команді довелось рушниками збирати вологу.

с

Витік рідини на МКС

Це вже другий інцидент на МКС за останні півроку. 30 серпня на МКС виявили витік повітря. Екіпаж перевірив всі відсіки і виявив дірку на космічному кораблі "Союз МС-09". У "Роскосмосі" заявили, що тріщина в з'явилася через навмисне пробиття дрилем. Тим часом у NASA сказали, що це не обов’язково був саботаж – отвір міг утворитись через виробничий брак.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
сьогодні
17160
Теги: Техно Космос МКС
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
4 лютого 18:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 732
Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
3 лютого 20:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 2263
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
3 лютого 18:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 674
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
2 лютого 20:08 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
3643
Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
31 січня 13:01 Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
5008
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 1170
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук