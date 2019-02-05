Новий інцидент на МКС: станція втратила 11 літрів води

На Міжнародній космічній станції стався витік води. Це трапилось через невдале технічне обслуговування туалетної системи в американському модулі орбітальної станції.

Як повідомляє NASASpaceFlight, екіпаж намагався встановити нову систему збору сечі (UTS). Тож астронавти спробували перенаправити силовий кабель і прибрати стіни туалету. Та це призвело до витоку рідини - питна вода почала потрапляти у внутрішній простір МКС.

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Ускладнювала проблему невагомість – вода просто літала у повітрі. Тож команді довелось рушниками збирати вологу.

Витік рідини на МКС

Це вже другий інцидент на МКС за останні півроку. 30 серпня на МКС виявили витік повітря. Екіпаж перевірив всі відсіки і виявив дірку на космічному кораблі "Союз МС-09". У "Роскосмосі" заявили, що тріщина в з'явилася через навмисне пробиття дрилем. Тим часом у NASA сказали, що це не обов’язково був саботаж – отвір міг утворитись через виробничий брак.

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