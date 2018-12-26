Новий iPhone може отримати фішку Android-смартфонів, – інсайдер

325 Читать новость на русском
Новий iPhone може отримати фішку Android-смартфонів
Новий iPhone може отримати фішку Android-смартфонів / bgr.com

Відомий китайський інсайдер Ice universe заявив, що Apple готує випуск нового смартфону без "моноброви". Натомість селфі-камеру заховають у дірці в екрані.

Про це пише ixbt.com.

Так, за даними інсайдера, новий iPhone 5G отримає так званий "дірявий дисплей". Саме такі "діряві" смартфони вже презентувала Samsung – під назвою Galaxy A8s та Huawei – Honor View20. Як відомо, ці пристрої працюють на базі Android.

Читайте також:  Які смартфони Apple найкраще продавались за всю історію компанії

Щоправда, свою новинку Apple має представити аж у 2020 році.

При цьому у 2019 ж році користувачі побачать нові iPhone зі звичним "чубчиком" і системою камер TrueDepth для розпізнавання осіб користувачів.

Новий iPhone може отримати фішку Android-смартфонів

iPhone теж отримає "дірявий" екран 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
24 грудня 16:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
2140
Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
23 грудня 20:08 Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
4899
Найзахопливіші ігри 2018 року
22 грудня 20:03 Найзахопливіші ігри 2018 року
Михайло Года 1606
Lenovo представила в Україні ноутбук із двома дисплеями – Yoga Book C930
20 грудня 15:06 Lenovo представила в Україні ноутбук із двома дисплеями – Yoga Book C930
744
Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
18 грудня 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
3067
Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
18 грудня 19:06 Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
2077
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук