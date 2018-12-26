Новий iPhone може отримати фішку Android-смартфонів, – інсайдер
Відомий китайський інсайдер Ice universe заявив, що Apple готує випуск нового смартфону без "моноброви". Натомість селфі-камеру заховають у дірці в екрані.
Про це пише ixbt.com.
Так, за даними інсайдера, новий iPhone 5G отримає так званий "дірявий дисплей". Саме такі "діряві" смартфони вже презентувала Samsung – під назвою Galaxy A8s та Huawei – Honor View20. Як відомо, ці пристрої працюють на базі Android.
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Щоправда, свою новинку Apple має представити аж у 2020 році.
При цьому у 2019 ж році користувачі побачать нові iPhone зі звичним "чубчиком" і системою камер TrueDepth для розпізнавання осіб користувачів.
iPhone теж отримає "дірявий" екран
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