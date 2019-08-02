Новий iPhone отримає цікаву фішку

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Новий iPhone отримає цікаву фішку
Новий iPhone отримає цікаву фішку / techspot.com

Нове покоління iPhone отримають підтримку Apple Pencil. Про це кажуть аналітики компанії Citi Research. Як відомо, раніше Apple Pencil працював тільки з планшетами iPad.

Як передає GSM Arena, аналітики Citi запевняють, що нові iPhone зможуть працювати з Apple Pencil.

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Що ще відомо. Також аналітики прогнозують, що новий iPhone отримає такий же дисплей, як у моделей Xs та Xs Max. При цьому ємність батареї стане більшою.

Основна камера отримає одразу три модулі камери.

Новий iPhone отримає цікаву фішку

iPhone отримає підтримку стилуса Apple Pencil

Цікаво, що чутки про можливу підтримку iPhone стилуса Apple Pencil ходили ще в минулому році, але тоді вони не підтвердилися. Можливо цього року інженери допрацюють цю функцію.

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Теги: iPhone Новини Техно Техно Смартфони
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