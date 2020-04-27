Новий iPhone SE випробували на міцність: відео

В середині квітня компанія Apple представила довгоочікуваний бюджетний смартфон iPhone SE. Тож експерти та блогери почали проводити тестування новинки. Зокрема, блогер Зак Нільсон випробував міцність iPhone SE (2020).

Відео з тестуванням, чи краще сказати "знущанням" він вже виклав на своєму YouTube-канал JerryRigEverything.

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Деталі тестування

Блогер у своєму стилі перевірив новий смартфон за допомогою ножа, запальнички та інших підручних засобів.

Скло. Відтак, тестування показало, що на склі iPhone SE (2020) почали з'являтися незначні ушкодження при обробці екрану інструментом з індексом твердості 6 за шкалою Мооса. Тобто, він такий же стійкий до подряпин, як і більшість сучасних флагманських смартфонів.

iPhone SE 2020 протестували на міцність: відео

Камера. Схожі результати показало і захисне покриття основної камери пристрою – пошкодження, як і в більшості смартфонів. При цьому блогер додав, що заявлене виробником сапфірове скло мало би бути більш стійким до пошкоджень.

Сканер відбитків. При цьому сканер відбитків пальців, який розмістили на кнопці “Додому”, витримав пошкодження лезом без пошкоджень.

Тест вогнем. Випробування запальничкою також не завдало шкоди LCD-дисплею. Хоча в місці нагріву з'явилося чорна пляма, в процесі охолодження вона зникла.

Згинання. також блогер вдався до свого класичного тесту із згинанням смартфона. Тут пристрій показав себе дуже добре – при спробі зігнути пристрій на його скляному корпусі не виникло тріщин, а металева рамка повністю зберегла свою форму.

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