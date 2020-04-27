Новий iPhone SE випробували на міцність: відео
В середині квітня компанія Apple представила довгоочікуваний бюджетний смартфон iPhone SE. Тож експерти та блогери почали проводити тестування новинки. Зокрема, блогер Зак Нільсон випробував міцність iPhone SE (2020).
Відео з тестуванням, чи краще сказати "знущанням" він вже виклав на своєму YouTube-канал JerryRigEverything.
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Деталі тестування
Блогер у своєму стилі перевірив новий смартфон за допомогою ножа, запальнички та інших підручних засобів.
- Скло. Відтак, тестування показало, що на склі iPhone SE (2020) почали з'являтися незначні ушкодження при обробці екрану інструментом з індексом твердості 6 за шкалою Мооса. Тобто, він такий же стійкий до подряпин, як і більшість сучасних флагманських смартфонів.
iPhone SE 2020 протестували на міцність: відео
- Камера. Схожі результати показало і захисне покриття основної камери пристрою – пошкодження, як і в більшості смартфонів. При цьому блогер додав, що заявлене виробником сапфірове скло мало би бути більш стійким до пошкоджень.
- Сканер відбитків. При цьому сканер відбитків пальців, який розмістили на кнопці “Додому”, витримав пошкодження лезом без пошкоджень.
- Тест вогнем. Випробування запальничкою також не завдало шкоди LCD-дисплею. Хоча в місці нагріву з'явилося чорна пляма, в процесі охолодження вона зникла.
- Згинання. також блогер вдався до свого класичного тесту із згинанням смартфона. Тут пристрій показав себе дуже добре – при спробі зігнути пристрій на його скляному корпусі не виникло тріщин, а металева рамка повністю зберегла свою форму.
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