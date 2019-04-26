Новий iPhone XI Max показали на фото та відео

До анонсу нової лінійки iPhone залишається ще кілька місяців, проте в мережі вже з'явилися подробиці про майбутні новинки. Відомий інсайдер BenGeskin опублікував фото та відео із демонстрацією оновленого дизайну старшого флагмана Apple – iPhone XI Max.

Дизайн. Задня кришка iPhone XI Max буде виконана з цільного шматка скла з плавним переходом до виступу модуля камери – максимальна товщина апарату на цій ділянці складе 9 міліметрів.

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Мікрофон на задній панелі зрушиться ближче до центру корпусу, а звичний плоский важіль відключення звуку поступиться місцем круглій кнопці – схоже рішення раніше використовувалося деякими моделями планшетів iPad.

Згідно з новим витоком, 5,8-дюймовий iPhone XI трохи додасть в розмірах порівняно з iPhone Xs: його габарити складуть 143,9 x 71,4 x 7,8 міліметра проти 143,6 x 70,9 x 7,7 мміліметра у попередника.

Top 5 features of 2019 iPhone XI:



1. Improved cameras, including all new Ultra-Wide lens

2. A13 chip

3. Bigger batteries

4. Reverse Wireless Charging

5. New Back Glass Design https://t.co/AdJhkjfLPE — Ben Geskin (@BenGeskin) April 25, 2019

Джерело також стверджує, що ширина "моноброви" новинок злегка зменшиться, хоча зміна буде майже непомітною. Розміри iPhone XI Max інсайдер не приводить, відомо лише, що новинка отримає дисплей розміром 6,5 дюйма.

Камера. Порівняно з попередньою публікацією діаметр захисного скла об'єктивів камери візуально збільшився: імовірно, світлосила сенсорів новинки буде вище, ніж у попередніх моделей лінійки.

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Характеристики. Окрім того, з публікації зрозуміло, що новий iPhone XI Max отримає ще неанонсований процесор Bionic A13. Однак, поки ця інформація не має підтвердження, адже купертінівці не повідомляли про розробку нового чіпа.

Як системний роз'єм Apple продовжить використовувати Lightning: перехід iPhone на USB Type-C відбудеться не раніше 2020 року.

Дизайн iPhone XI Max – дивіться відео

Дата анонсу та інші особливості. Очікується, що Apple представить три нові моделі смартфонів восени цього року. За прогнозами відомого аналітика Мінг-Чі Куо, прийдешні моделі iPhone також будуть підтримувати функцію реверсивної зарядки і обзаведуться адаптерами живлення потужністю 18 Вт.

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