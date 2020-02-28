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Новий кліп Lady Gaga – Stupid Love знімали на iPhone

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Новий кліп Lady Gaga знімали на iPhone / Фото з вільних джерел

Відома виконавиця Lady Gaga випустила кліп на свій новий трек під назвою Stupid Love – перший сольний сингл співачки з 2017 року. Цікавий кліп не лише яскравим відеорядом, але й тим, що його знімали на новий iPhone 11.

Що відомо про зйомки кліпу

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Для анонса кліпу Lady Gaga використала знаменитий хештег #ShotoniPhone. Хоча вона і не уточнювала подробиць про зйомки. Відео ймовірно створили за допомогою iPhone 11.

Хвилинний тизер з анонсом ролика переносить глядачів у світ інопланетян, де співачка з рожевими волоссям, схоже, є лідером галактики.

Навіть з урахуванням обробки і застосування додаткового устаткування ролик демонструє хорошу якість зйомки мобільного камери.

Інші кліпи, зняті на iPhone 11

Раніше за допомогою iPhone 11 Pro був створений кліп Селени Гомес на пісню Lose You to Love Me, при зйомці якого співачка співпрацювала з Apple. Компанія опублікувала відео на своєму YouTube-каналі.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Музика Леді Гага iPhone 11 Apple Новини Техно Техно Смартфони
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