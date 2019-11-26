Новий конкурент Tesla: у Китаї Lexus презентує свій перший електромобіль

Автовиробник Lexus протягом більше ніж десяти років займається випуском гібридних авто, однак повністю електричних автомобілів компанія досі не презентувала.

На автошоу у Гуанчжоу Lexus покаже компактний кросовер класу "люкс" UX 300e, повідомляє видання New Atlas.

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На автошоу у Токіо в 2019 році компанія представила стратегію Lexus Electrified, яка спрямована на фундаментальний стрибок в продуктивності автомобіля, керованості і комфорті.

Зовні UX 300e важко відрізнити від звичайного кросовера UX, але всередині першого електрокара від Lexus приховано дійсно цікаву комплектацію. Під салоном у спецвідсіку розташовано літій-іонний акумулятор на 54,3 кВт/год, який забезпечує запас ходу 400 кілометрів. Разом з цим присутня функція швидкої зарядки.

Запас ходу нового UX 300e – 400 кілометрів / Lexus

Електричний мотор видає 150 кВт або 201 к.с. і 300 Нм обертового моменту, а опція вибору режиму ходу Drive Mode Select дозволяє підібрати підходящу криву прискорення й уповільнення. Спеціально для цієї моделі розроблено аеродинамічні колеса й низ кузова.



Lexus оснастив своє авто набором аеродинамічних коліс / Lexus

Всередині салон оббитий додатковим шаром ізоляційного матеріалу, щоб заглушити зовнішні звуки – у відсутності ДВЗ вони стають більш відчутні. Система Lexus Safety System+ відповідатиме за безпеку на дорозі.



Всередині салону UX 300e / Lexus

Продажі автомобіля

Компанія, хоч і прагне до електрифікації, але збирається поширювати UX 300e поступово: в 2020 році електромобіль з'явиться в продажу у Китаї та Європі, а в 2021 – в Японії. Інформації про ціну поки немає.