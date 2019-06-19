Новий лідер: Xiaomi Redmi K20 Pro очолив рейтинг найпотужніших смартфонів

Новий флагманський смартфон від Xiaomi – Redmi K20 Pro – отримав відносно бюджетну ціну для його характеристик. А тепер експерти довели, що він ще й надзвичайно потужний – найпотужніший смартфон на Android.

Про це свідчить новий рейтинг, який оприлюднив популярний бенчмарк AnTuTu.

Згідно із рейтингом, Redmi K20 Pro набирає майже 388 803 бали. Попередній лідер – Nubia Red Magic 3 – набрав на тисячу балів менше – 380 921.

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Ще один флагман від Xiaomi – Mi 9 у цьому рейтингу набирає 372 422 бали, хоча й працює на тому ж процесорі, що й Redmi K20 Pro – Snapdragon 855.

Найпотужніший смартфон на ринку

Що ще цікавого у Redmi K20 Pro. Окрім топового процесора, новинка отримала цікавий дизайн із висувною фронтальною камерою – її роздільна здатність становить 20 Мп.

Основна камера потрійна. Головний сенсор – Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп та діафрагмою f/1,75. Допоміжний модуль із сенсором на 13 Мп (f /2,4). А третій з роздільною здатністю 8 Мп (f /2,4).

Ціна Redmi K20 Pro

Модифікація із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 360 доларів (9 700 гривень); Версія із модифікацією пам’яті 6 + 128 ГБ оцінена у 375 доларів (10 100 гривень); Redmi K20 Pro 8 + 128 ГБ коштує 405 доларів (10 900 гривень); За топову версію 8 + 256 ГБ треба буде заплатити 435 доларів ( 11 700 гривень).

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