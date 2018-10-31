Скільки нові iPad Pro та MacBook Air будуть коштувати в Україні

150 Читать новость на русском
Презентація Apple 30 жовтня
Презентація Apple 30 жовтня

Під час презентації Apple 30 жовтня компанія представила оновлений iPad Pro, MacBook Air та нову версію ПК Mac Mini. Сьогодні стало відомо, скільки ці новинки будуть коштувати в Україні.

Про це пише itc.ua.

Наразі відомо, що усі три нові продукти від Apple надійдуть у продаж в Україні вже у листопаді.

Читайте також: Скільки в Україні буде коштувати iPhone Xr

Отож ціна Apple iPad Pro з діагоналлю 11 дюймів стартує від 26 999 гривень. Рекомендована вартість у США – 799 доларів (21 200 гривень). Модель iPad Pro да 12,9 дюйма можна буде придбати за ціною від 33 999 гривень. Його ціна у США –999 доларів (близько 28 000 гривень).

Нове покоління Apple MacBook Air з Retina-екраном та діагоналлю 13,3 дюйма оцінене в Україні у 39 999 гривень.До прикладу, рекомендована вартість макбука у США становить 1199 доларів (це 33 600 гривень). Ціна на оновлений комп’ютер Apple Mac Mini починається від 28 999 гривень.  При цьому базова версія комп’ютера коштує 799 доларів або 22 400 гривень.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Apple
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому впала російська ракета "Союз"
сьогодні 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
567
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
611
Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
29 жовтня 18:02 Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
786
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
29 жовтня 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
342
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
28 жовтня 20:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 2968
Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
27 жовтня 20:01 Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
1339
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук