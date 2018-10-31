Під час презентації Apple 30 жовтня компанія представила оновлений iPad Pro, MacBook Air та нову версію ПК Mac Mini. Сьогодні стало відомо, скільки ці новинки будуть коштувати в Україні.

Про це пише itc.ua.

Наразі відомо, що усі три нові продукти від Apple надійдуть у продаж в Україні вже у листопаді.

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Отож ціна Apple iPad Pro з діагоналлю 11 дюймів стартує від 26 999 гривень. Рекомендована вартість у США – 799 доларів (21 200 гривень). Модель iPad Pro да 12,9 дюйма можна буде придбати за ціною від 33 999 гривень. Його ціна у США –999 доларів (близько 28 000 гривень).

Нове покоління Apple MacBook Air з Retina-екраном та діагоналлю 13,3 дюйма оцінене в Україні у 39 999 гривень.До прикладу, рекомендована вартість макбука у США становить 1199 доларів (це 33 600 гривень). Ціна на оновлений комп’ютер Apple Mac Mini починається від 28 999 гривень. При цьому базова версія комп’ютера коштує 799 доларів або 22 400 гривень.

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