Новий MacBook може отримати скляну клавіатуру

Майбутні клавіатури в MacBook отримають захист від пилу та інших сторонніх елементів, які можуть вплинути на механізм перемикання. Apple це реалізує завдяки заміні класичної клавіатури на скляну панель із виступаючими "клавішними" секціями.

В четвер, 31 січня, Відомство з патентів і товарних знаків США опублікувало патентну заявку під назвою "Комп'ютер з клавіатурою", яка описує клавіатуру без компонентів, які переміщуються, повідомляє AppleInssder.

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Замість рухомих клавіш в ній пропонується використовувати скляний лист з опуклими секціями для позначення місця розташування кожної клавіші.



Патент нового MacBook із скляною клавіатурою



Клавіатура MacBook реагуватиме на силу натискання на виступ

При натисканні користувачем однієї з виступаючих клавішних секцій, клавіатура виявляє за допомогою наявного сенсора зусилля доторку користувача і реагує, як звичайна комп'ютерна клавіатура.

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