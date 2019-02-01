Новий MacBook може отримати скляну клавіатуру
Майбутні клавіатури в MacBook отримають захист від пилу та інших сторонніх елементів, які можуть вплинути на механізм перемикання. Apple це реалізує завдяки заміні класичної клавіатури на скляну панель із виступаючими "клавішними" секціями.
В четвер, 31 січня, Відомство з патентів і товарних знаків США опублікувало патентну заявку під назвою "Комп'ютер з клавіатурою", яка описує клавіатуру без компонентів, які переміщуються, повідомляє AppleInssder.
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Замість рухомих клавіш в ній пропонується використовувати скляний лист з опуклими секціями для позначення місця розташування кожної клавіші.
Патент нового MacBook із скляною клавіатурою
Клавіатура MacBook реагуватиме на силу натискання на виступ
При натисканні користувачем однієї з виступаючих клавішних секцій, клавіатура виявляє за допомогою наявного сенсора зусилля доторку користувача і реагує, як звичайна комп'ютерна клавіатура.
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