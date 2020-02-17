Новий марсохід отримає потужний лазер: для чого він

Ровер NASA Curiosity вже 8 років подорожує поверхнею Марсу. В 2020 у пристроя почалися проблеми, однак уже зовсім скоро йому на зміну відправлять новий ровер – Mars 2020, який отримає передове наукове обладнання та справжній лазер.

Особливості лазера та його призначення

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Комплекс ChemCam на Curiosity служить для розчищення шляху і може розплавляти невеликі предмети, повідомляє SlashGear.

Mars 2020 оснащений більш передовою системою SuperCam, яка зможе буквально розщеплювати об'єкти на відстані 7 метрів. Температура інфрачервоного лазерного променя при цьому буде доходити до 10 000 градусів.

Що цікаво, ровер буде аналізувати спектр отриманих парів, визначаючи на місці, чи потрібно надсилати інформацію на Землю або вона не варта подальших досліджень. Для пошуку потрібних для випаровування об'єктів в системі SuperCam задіяний штучний інтелект, який також дасть змогу точно проводити прицілювання.

Як працює лазер на марсоході Mars 2020 – дивіться відео

Зелений лазер, який входить до комплекту SuperCam, здатний визначати молекулярний склад матеріалів і заснований на технології, яку називають спектроскопією комбінаційного розсіювання.

Марсохід отримає мікрофони

На додаток до всього ровер обладнають мікрофоном, який дасть можливість вченим слухати, як лазер потрапляє в ціль. Звук повинен змінюватися в залежності від властивостей матеріалу. Ще один мікрофон буде захоплювати звуки під час руху, спуску і посадки.

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