Глава Tesla Ілон Маск неодноразово повідомляв про те, що його компанія повинна стати чимось більшим, ніж просто виробником автомобілів. Черговим кроком у цьому напрямку стане новий продукт Tesla – платформа для торгівлі електроенергією Autobidder.

Tesla збирається випустити платформу Autobidder для управління енергетичними активами компанії, пише Electrek.

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Ще минулого року Ілон Маск оголосив, що Tesla Energy, енергетичний підрозділ автовиробника, стане глобальним дистриб'ютором електроенергії. Маск тоді зазначив, що з часом цей бізнес має всі шанси перерости виробництво транспорту.

Як працюватиме Autobidder

Ідея полягає в тому, щоб наростити обсяг випуску систем вироблення сонячної енергії і систем зберігання енергії, як для окремих домовласників, так і для підприємств. І керувати цими розподіленими мережами як гігантською електростанцією.

Судячи з усього, компанія використовувала Autobidder в своїх енергопроєктах протягом декількох останніх років, але лише зараз розповіла про цей продукт на своєму сайті:

"Autobidder надає незалежним виробникам енергії, комунальним службам і пайовикам можливість автономно монетизувати енергетичні активи. Autobidder – це платформа торгівлі та управління в реальному часі, яка забезпечує ціннісно-орієнтоване управління активами і оптимізацію портфоліо, дозволяючи власникам і операторам змінювати операційні стратегії, щоб максимізувати прибуток відповідно до завдань бізнесу і перевагам ризику".



Так виглядає інтерфейс Autobidder

Енергетичні активи компанії

Tesla стверджує, що Autobidder керує вже сотнями мегават-годин активів, які забезпечують гігават-години мережевих послуг по всьому світу. Autobidder працює в будь-якому масштабі: від домашніх систем генерації до установок промислового призначення потужністю 100 МВт. Компанія підкреслює, що завдяки безшовній інтеграції апаратного та програмного забезпечення користувачі Autobidder зможуть отримувати дохід відразу після активізації свого проєкту в системі.

Tesla активно використовує машинне навчання для кількох ключових функцій Autobidder: прогнозування цін, прогнозування навантаження, прогнозування вироблення, оптимізації навантаження мережі, розумних торгів в системі.

Де вже працює Autobidder

Наразі Autobidder успішно використовується в Австралії для управління станцією зберігання енергії Hornsdale Power Reserve. Також відомо, що нова платформа буде сумісна не лише з продукцією Tesla, але і з будь-яким типом енергосховищ.

Крім того на початку березня в Канаді з'явилася перша мегабатарея Tesla Energy. Енергетична компанія Saint John Energy встановила на своїй підстанції акумулятор Megapack. Вона дозволить згладити піки споживання енергії і буде економити до 200 000 доларів на рік.

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