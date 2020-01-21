Новий рекорд: геймер пройшов Dark Souls без жодної подряпини

Досвідчені геймери часом полюбляють вигадувати собі незвичні, а інколи безумні челенджі. Окрема категорія таких випробувань над собою – спроби добратися до фінальних титрів, не отримавши шкоди для здоров’я персонажа. Нещодавно один умілий стрімер зміг провернути такий трюк із першою частиною гри Dark Souls.

В чому суть челенджу

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Взагалі, проходженням легендарного дітища FromSoftware в форматі No Hit вже нікого не здивуєш. Його суть полягає в тому, щоб зовсім не отримати шкоди від ворожих атак; при цьому в такого роду забігах допускаються невеликі втрати здоров'я у зв'язку з падіннями або впливом на ігровий аватар елементів рівня на зразок вогню або отрути.

Як гру пройшов SquillaKilla

Щось подібне – давно уторована доріжка, по якій стрімер з ніком SquillaKilla вирішив не йти. Він першим в світі пройшов Dark Souls і всі DLC до неї без єдиної подряпини. Він не падав з висоти, не обпалювався, не травився, і дійшов до фіналу неушкодженим.

Секрет простий – його немає. Тільки майстерність: стрімер ідеально парирував всі атаки босів, а зі звичайними ворогами вважав за краще розбиратися за допомогою далекобійної зброї.

Проходження гри Dark Souls – дивіться відео

Неозброєним оком видно, що геймер знайомий з рольовим екшеном FromSoftware не з чуток і вже встиг вивчити Dark Souls вздовж і впоперек. А тому намагатися повторити його досягнення варто лише тим, хто пройшов гру не один, не два і, можливо, навіть не десять разів. Решті ж краще поберегти нерви.

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