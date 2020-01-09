Новий рекорд на ринку смартфонів: бренд Realme за рік збув 25 мільйонів телефонів

Молодий китайський виробник Realme раптово з’явився та стрімко почав завойовувати ринок смартфонів. Через доступність пристроїв компанію вже називають "вбивцею Xiaomi". У Realme заявляють, що компанія вже встановила рекорд на ринку.

Під час анонсу нового флагманського смартфона Realme X50 представники компанії розповіли про їхні успіхи, передає Gizchina.

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Як відзвітували у компанії, за підсумками 2019 року вони зуміли відвантажити в усіх регіонах світу, де продаються смартфони Realme, понад 25 мільйонів телефонів. Якщо порівняти цей показник із 2018 роком, то зростання поставок перевищив 500%. Це абсолютний рекорд для ринку смартфонів.

Так, у третьому кварталі 2019 року за обсягом поставок смартфонів Realme зайняла 7 місце серед усіх світових компаній.

При цьому у третьому кварталі 2018 року компанія займала 47 місце, в четвертому кварталі вона піднялася на 15 місце, а вже в другому кварталі 2019 року увійшла в десятку найуспішніших постачальників смартфонів.

Як Realme змінював свої позиції у рейтингу виробників смартфонів

Що далі

Плани на 2020 рік у Realme не менш амбітні. У компанії впевнені, що зможуть продемонструвати зростання поставок більш ніж на 100% у всьому світі. Це означає, що в 2020 році поставки мобільних телефонів Realme перевищать 50 мільйонів.

Виконавчий директор Realme Сюй Ци заявив, що Realme повністю припинить виробництво 4G-смартфонів вже в цьому році і буде випускати тільки 5G-смартфони, а також підтвердив плани на вихід на ринок телевізорів і випуск Realme TV.

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