Новий рік у стилі GTA: гра отримала приємні новорічні оновлення

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Гра GTA Online отримала новорічні оновлення
Гра GTA Online отримала новорічні оновлення / Rockstar

Компанія Rockstar Games додасть у гру GTA Online трохи магії. Протягом кількох наступних днів бойовик порадує геймерів корисними нагородами та приємними подарунками, які точно додадуть новорічного настрою.

Про це повідомляє 4PDA.

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"Новий рік в стилі GTA" – це, звичайно, не звичне застілля з олів'є і мандаринами. Замість цього – безумство, нові тачки і небезпечні розваги. Так, в "Битву на арені" додали режим "Футбол з бомбами", де немає ніяких обмежень, а перемогу здобудуть найсміливіші.

GTA Online
Скріншот з гри GTA Online

Крім того, 26 грудня в Legendary Motorsport з'явиться Itali GTO: швидка і карколомна машина, яка здивує всіх на дорозі. Ще один приємний бонус – до 7 січня нагорода за деякі завдання і дохід нічного клубу будуть збільшені, так що це непоганий шанс розбагатіти.

На подарунки Rockstar теж не поскупилася. Кожен день до 1 січня включно за вхід в гру користувачі будуть отримувати в нагороду особливі светри та інші предмети. Не обійшлося і без традиційних розпродажів: зі знижкою можна буде купити багато корисних товарів.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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