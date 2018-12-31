Новий рівень досліджень Марсу: завершили випробування апарата Sherpa

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Науковці завершили випробування марсохода Sherpa
Науковці завершили випробування марсохода Sherpa / Фото з вільних джерел

Вчені завершили тестування чотириколісного марсохода Sherpa. Випробування проводили в грудні 2018 року в пустелі Сахара на півночі Марокко. Передбачається, що новий апарат розпочне дослідження Червоної планети вже в 2020 році.

Про це повідомляє gov.uk.

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Створення марсохода Sherpa свідчить про значний прогрес у розробці роботів, які застосовують для дослідження Червоної планети. Нинішні марсоходи з дистанційним управлінням повільні і не здатні швидко реагувати на зміну ситуації, так як командам, посланим з Землі, потрібно 8 хвилин, щоб дістатися до них. Це значно обмежує можливості роверів в переміщенні, тому сучасні апарати долають за день всього кілька десятків метрів.

Sherpa
Випробування марсохода Sherpa

Марсохід Sherpa, використовуючи штучний інтелект для визначення маршруту і способу руху, зможе самостійно переміщатися по поверхні Марса до кілометра в день. В ході тестування він пройшов шлях в 1,4 кілометра.

Встановлене на ровері програмне забезпечення, розроблене фахівцями Королівського коледжу Лондона і аерокосмічної компанії Airbus, також здатне приймати рішення щодо управління ресурсами апарату.

Sherpa
Sherpa розпочне дослідження Марсу в 2020 році

Наприклад, програмне забезпечення буде в разі потреби без команди з Землі відключати певні функції ровера для економії енергії. Марсохід завдяки нейромережі також досліджуватиме явища і об'єкти, які "вважатиме" цікавими, якщо їх не помітять оператори центру управління на Землі.

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У марсоході використовується технологія автономного управління ERGO, в розробці якої також брала участь софтверна компанія SCISYS з Уїлтшира (Англія). Цю технологію тестували в Марокко поряд з програмним забезпеченням INFUSE, яке, об'єднуючи дані з різних датчиків ровера, дозволяє створювати корисний для роботи інформаційний матеріал, такий як, наприклад, навігаційні карти.

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Теги: Великобританія Техно Штучний інтелект Космос Марс
Джерело: Техно
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