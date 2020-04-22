Новий сенсор для розумного будинку здатен стежити за людиною по диханню

У сімействі ґаджетів для розумного будинку поповнення. Американські інженерами розробили недорогий, але чутливий сенсор, що розпізнає вуглецевий слід людини по диханню. Він може використовуватися як в системах безпеки, так і для економії на рахунках за електроенергію, автоматично налаштовуючи опалення та вентиляцію в приміщеннях, де присутні люди, і відключаючи їх там, де нікого немає.

Нові сенсори використовують суміш технологій відстеження рівня двоокису вуглецю в повітрі і досить чутливі, щоб помітити сплеск СО2, який вказує на те, що в кімнату хтось увійшов, розповідає New Atlas.

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Особливість роботи нових сенсорів

Клімат-контроль і вентиляція особливо важливі, тому що більшість людей проводить в приміщеннях набагато більше часу, ніж на відкритому повітрі. Вони ж стають головними статтями витрат електроенергії у великих містах.

Ми застосували дві технології в нашому інноваційному пристрої: резонансний аналіз і резистивний аналіз та використовували їх в комбінації для виявлення вуглекислого газу,

– пояснив Джеф Роадс, провідний фахівець університету.

Розробники переконані, що їх недорогі датчики зможуть працювати в тандемі з вентиляційними і опалювальними системами, автоматично регулюючи повітря і клімат в кімнатах.

У тих кімнатах, де перебувають люди, розумний будинок буде створювати комфортну температуру і вологість, а там, де нікого немає, встановлювати режим економії. Це особливо актуально для великих офісних приміщень і готелів.

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