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Новий смарт-годинник Apple Watch 6 піклуватиметься про психічне здоров'я користувача

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Apple Watch 6 мають представити восени 2020 / appleinsider

Фірмовий розумний годинник від Apple з має чимало функцій, що піклуються про фізичне здоров'я користувача. Та у новому поколінні Apple Watch 6 виробник має додати функцію, що буде моніторити і психічне здоров'я свого власника.

Як пише ресурс phonearena.com, Apple Watch 6 зможе попереджати користувачів про панічні атаки та інші напади, пов'язані із психічним станом.

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Як працюватиме функція

Нова послуга працюватиме на базі штучного інтелекту, а також тут буде задіяно пульсоксиметр, який використовується для неінвазивного вимірювання рівня насиченості киснем капілярної крові. Цей датчик теж має дебютувати в новому розумному годиннику Apple Watch Series 6.

Отож, коли користувач перебуватиме у стресовому стані або занепокоєння, його розумний годинник це зафіксує і попередить власника.

Також інженери очікують, що годинник зможе запропонувати допомогу користувачеві, наприклад, зробити дихальні вправи, або просто зупинитися, якщо він перебуває за кермом.

Щоб підвищити точність роботи функції, користувачі зможуть вручну вводити свої симптоми. Це дасть змогу Apple Watch краще прогнозувати такі напади.

Коли побачимо

Найімовірніше, Apple Watch 6 представлять восени разом із новим поколінням iPhone. Раніше презентація була запланована на вересень. Але через пандемію коронавірусу захід можуть перенести, або ж провести його в онлайн-режимі.

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Теги: Техно Ґаджети
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