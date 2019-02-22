Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні

Компанія Samsung представила новий смарт-годинник Galaxy Watch Active. Серед важливих переваг можна виділити функцію вимірювання артеріального тиску.

Новинка отримала стильний дизайн та тонкий корпус. Його вага становить всього 25 г. Він має захист від вологи і пороху за стандартом IP68, тобто з ним можна сміливо плавати. Екран покритий захистом Corning Gorilla Glass 3. Також користувачі можуть використовувати різнокольорові ремінці.

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Годинник оснащений процесором Exynos 9110 з тактовою частотою 1.15 ГГц. Ємність батареї становить 230 мАг. Galaxy Watch Active підтримує бездротову зарядку.

Galaxy Watch Active доступний для попереднього замовлення

Що вміє Galaxy Watch Active

Новинка може контролювати навантаження під час тренувань (біг, велосипедна прогулянка, веслування, тренування на еліпсі і ще 39 видів вправ). Також він моніторить якість сну, рівень стресу і загальний стан здоров'я.

Щодо функції вимірювання тиску, то вона буде доступною не усюди – лише на території Німеччини, США, Канади, Австралії та Сінгапуру.

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Доступні 4 кольори

Ціна

На українському ринку новинка надійде у продаж 8 березня. Його можна буде придбати у чотирьох кольорах: чорному, зеленому, сріблястому і золотому. Наразі доступне попереднє замовлення – ціни стартують від 6999 гривень.

Смарт-годинник Galaxy Watch Active

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