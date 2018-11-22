Новий смартфон Samsung Galaxy S10 отримає рекордну кількість камер

Майбутня новинка від Samsung – смартфон Galaxy S10 може отримати одразу 6 модулів камер – 4 датчики основної камери та 2 фронтальної.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Наразі майбутня новинка має кодову назву Beyond X. Ця модифікація отримає 6,7-дюймовий екран, а також матиме підтримку 5G

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Як повідомляє SamMobile, ця версія матиме керамічну задню кришку та вбудовану пам'ять до 512 ГБ.

Крім того, за даними ЗМІ, компанія випустить ще дві версії Galaxy S10 з діагоналлю 5,8 і 6,44 дюйми. Їхня кодова назва – SM-G973 і SM-G975. Вони теж матимуть кілька датчиків основної камери (точна кількість невідома), а також сканер відбитків пальців, вбудований в екран. Також вони отримають градієнтні забарвлення, що переливаються на світлі.

Ще одна модель, що фігурує під назвою SM-G970x, матиме 5,8-дюймовий екран та одномодульну основну камеру. Найімовірніше, сканер відбитків пальців буде на задній панелі. Ця модифікація буде найдешевшою.

Усі чотири моделі мають представити у лютому 2019 року. Ціну жодної із моделей поки не розголошують.

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