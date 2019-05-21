Новий смартфон Samsung Galaxy S11 отримає приховану селфі-камеру

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Нові дані про Samsung Galaxy S11
Нові дані про Samsung Galaxy S11 / Фото з відкритих джерел

Нові флагманські смартфони Samsung Galaxy S10 представили всього кілька місяців тому. А в мережі вже почали з'являтись чутки про майбутню новинку - Samsung Galaxy S11.

Зокрема, з'явилась цікава інформація щодо фронтальної камери. Інсайдери називають її “прихованою камерою”, або такою, яка зникає, передає  GizChina.

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Як вона виглядатиме. За даними джерела, селфі-камера зазвичай буде непомітна на екрані. Вона з'являтиметься лише тоді, коли користувач буде робити селфі. Таким чином виробникові вдасться зробити екран дійсно безрамковим та без будь-яких виступів чи отворів.

Як відомо, фронтальна камера у Galaxy S10 виглядає як “дірка” в екрані, вона хоч і невелика, але її видно постійно.

При цьому вже у березні віце-президент підрозділу Samsung Mobile Communication R&D Group Display Ян Бюнг-Дук пообіцяв, що подібних прихованих камер і датчиків в екрані не варто очікувати вже в Samsung Galaxy S11.

Зміниться і назва. До речі, Galaxy S11 може отримати зовсім іншу назву, адже Samsung думає над новими принципами іменування флагманів. Наразі новинка має внутрішню кодову назву Picasso. Але таке ім'я у смартфона буде лише на період розробки.

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Теги: Новини Техно Техно Samsung Смартфони
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