Новий смартфон Xiaomi Redmi Y3 отримає потужну селфі-камеру

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Xiaomi Redmi Y3 отримає потужну селфі-камеру
Xiaomi Redmi Y3 отримає потужну селфі-камеру / technobugg.com

При створенні майбутньої новинки Xiaomi Redmi Y3 виробник зосередився на якості фронтальної камери. За чутками, роздільна здатність камери для селфі становитиме 32 Мп.

Те, що новинка буде зорієнтована на селфі натякнув і віце-президент і керуючий директор Xiaomi в Індії Ману Кумар Джайн, передає GizmoChina.

Саме в Індії вже незабаром має відбутися презентація Redmi Y3.

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"Мi-фанати! До мене в руки потрапив новий телефон Redmi, він просто приголомшливий! Увійшов в режим селфі і результати виявилися абсолютно неймовірними. Чи не занадто багато селфі? Не можу дочекатися моменту, коли зможу поділитися з вами більш детальною інформацією", – написав Ману Кумар Джейн в Twitter.

Таким чином Redmi Y3 може стати першим смартфоном компанії, який отримає 32-мегапіксельну фронтальну камеру.

Що відомо про камеру. Фронтальна камера Redmi Y3 має отримати сенсор Samsung ISOCELL Bright GD1, який представили у жовтні минулого року.

Цей сенсор зараз мають такі флагманські смартфони як Huawei P30, P30 Pro, Vivo V15 Pro та інші. Також цей модуль буде доступний на деяких інших майбутніх новинках, наприклад Honor 20i, Honor 20 і Honor 20 Pro.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi
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