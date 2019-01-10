Новий сюжетний трейлер гри Metro: Exodus з'явився в мережі

Компанії Deep Silver та 4A Games представили новий сюжетний трейлер шутера Metro: Exodus. Відеоролик присвятили дружині головного героя Анні, яка окрім всього один із найкращих бійців ордена Спарти.

Про це повідомляє DSOGaming.

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У трейлері з дружиною Артема – головного героя Metro: Exodus – показані мальовничі локації постапокаліптичної Росії, де гравцеві належить побувати під час своєї подорожі на поїзді "Аврора". У ролику також проливається світло на різні перипетії історії, в тому числі причини втечі героїв з московського метрополітену.

Трейлер Metro: Exodus із Анною – дивіться відео

Окрім того, нещодавно 4A Games повідомила, що в Metro: Exodus з'явиться фоторежим. За словами розробників, в найближчі дні нас чекають ще три анонса щодо даної гри.

Відзначимо, що прем'єра третьої частини серії відбудеться 15 лютого 2019 року на PlayStation 4, Xbox One і PC.

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