Новий топовий смартфон Redmi засвітився на "живих" фото

Дату анонса нового смартфона Redmi із процесором Snapdragon 855 ще офіційно не оголосили, проте новинка вже засвітилась в мережі. Джерелом нового витоку став генеральний директор Redmi Лю Вейбін, який вийшов у світ із новим смартфоном.

Джерело витоку. Як повідомляє Gizmochina, один із користувачів соціальної мережі Weibo опублікував фото, на якому можна помітити Вейбіна в холі кінотеатру. В руках глави компанії чітко видно загадковий смартфон без вирізу на дисплеї, імовірно оснащений висувною селфі-камерою.

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Судячи з попередніх витоків, новинка може виявитися новою моделлю Redmi на базі флагманського процесора Snapdragon 855.



Очільник Redmi із новим смартфоном бренду



Новий смартфон Redmi отримає абсолютно безрамковий дисплей

Що відомо про наступний смартфон Redmi? Деякі джерела також стверджують, що наступний пристрій бренду дебютує під управлінням мобільної платформи середнього класу Snapdragon 730. З чуток, ґаджет отримає 3,5-міліметровий аудіороз'єм, акумулятор ємністю 4 000 мАг і потрійну камеру з роздільною здатністю сенсорів 48, 13 і 8 Мп.

Дата виходу та ціна. Раніше Лю Вейбін заявив, що ціна топової моделі Redmi буде "шокуючою". Точна дата анонса і сума, в яку обійдеться новинка на старті продажів, невідомі.

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